https://static.news.ru/photo/f2746efe-abbc-11e9-8b6e-fa163e074e61_1024.jpg Колин Руни Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая сотрудница эскорт-агентства Хелен Вуд, занимавшаяся сексом с экс-нападающим сборной Англии Уэйном Руни, извинилась перед женой футболиста.

Теперь я немного старше и понимаю, что она просто мама, которая хочет побыть с семьёй. Мы все знаем женщин, которые мирятся с обманом. К сожалению, она просто развлечение для него, — цитирует Хелен The Mirror.

Ранее жена Руни хотела, чтобы спортсмен начал бороться со своей алкогольной зависимостью, пишет The Sun. Колин крайне недовольна поведением своего мужа, которого в декабре арестовывали за неподобающее поведение в общественном месте.

Если же он не запишется и не пройдёт курс реабилитации, то супруга обещает подать на развод.

Это уже не первая подобная история в семье известного футболиста, но предыдущие конфликты паре удавалось сгладить.

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