Бывшая сотрудница эскорт-агентства Хелен Вуд, занимавшаяся сексом с экс-нападающим сборной Англии Уэйном Руни, извинилась перед женой футболиста.
Теперь я немного старше и понимаю, что она просто мама, которая хочет побыть с семьёй. Мы все знаем женщин, которые мирятся с обманом. К сожалению, она просто развлечение для него, — цитирует Хелен The Mirror.
Ранее жена Руни хотела, чтобы спортсмен начал бороться со своей алкогольной зависимостью, пишет The Sun. Колин крайне недовольна поведением своего мужа, которого в декабре арестовывали за неподобающее поведение в общественном месте.
Если же он не запишется и не пройдёт курс реабилитации, то супруга обещает подать на развод.
Это уже не первая подобная история в семье известного футболиста, но предыдущие конфликты паре удавалось сгладить.
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