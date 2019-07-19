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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что такими игроками, как Гильерме, надо дорожить.

Я думаю, это хороший знак для «Локомотива». Сегодня Гильерме является капитаном и лидером команды. Такими игроками надо дорожить. Он наш человек. Разум возобладал, — сказал Бышовец корреспонденту News.ru.

Кроме того, российский тренер считает, что несмотря на долгие споры с руководством «железнодорожников» болельщики также будут к нему относиться, как и раньше.

Я думаю, что с болельщиками ничего не изменится. Это рабочие моменты между клубом и футболистом, — заключил он.

Московский футбольный «Локомотив» продлил контракт с бразильским голкипером Маринато Гильерме на три года, писал News.ru.