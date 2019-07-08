News.ru рассказывает, из-за чего финишная часть турнира прошла под знаком скандалов, а также аргументирует, почему континентальное первенство выиграла объективно лучшая команда Южной Америки.

Хуже, Лионель, хуже!

Можно даже не сомневаться: новости о том, что Бразилия стала девятикратным обладателем Кубка Америки, наверняка собрали на всех интернет-ресурсах в десятки раз меньше читателей, чем сообщения об очередном скандале вокруг Лионеля Месси. То капитан аргентинской сборной после поражения в полуфинале от бразильцев обвиняет руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в коррумпированности и судейской помощи хозяевам турнира. То Месси грозит двухлетнее отстранение от всех официальных игр за сборную за выдвинутые им обвинения. То Лео удаляют с поля за стычку с игроком чилийской сборной в матче за третье место, и он в знак протеста не выходит на награждение и не получает бронзовую медаль...

Мы покидаем этот турнир с наградой, с высоко поднятыми головами и с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив. По уровню нашей игры, по тому, что мы превосходили Бразилию, мы заслуживали быть в финале, — написал Месси в своём Instagram.

Что ж, отчасти с претензиями суперзвезды мирового футбола можно согласиться. В матче с бразильцами, который многие окрестили досрочным финалом Кубка Америки, отдельные решения арбитров вполне могли быть поставлены под сомнение — например, не назначенный пенальти в ворота хозяев турнира. А уж удаление Месси за небольшую стычку с игроком сборной Чили Гари Меделем (кстати, тоже получившим незаслуженную красную карточку) и вовсе выглядит нонсенсом.

Но будем объективными до конца: все эти крики оскорблённой души Лео больше смахивают на истеричные попытки найти крайнего и свалить свои неудачи с больной головы на здоровую. Право же, смешно слышать из уст капитана аргентинцев, что его сборная выглядела не хуже бразильцев и должна была пройти в финал. Нет, Лионель, хуже, значительно хуже! И даже тот самый пенальти, назначь его арбитр (кстати, уже при счёте 1:0 в пользу Бразилии), вряд ли мог бы коренным образом изменить соотношение сил и ход игры.

Вместо того чтобы выступать в роли гневного обличителя чиновников КОНМЕБОЛ, не лучше ли было бы покопаться в себе, оценить игру (точнее, почти её полное отсутствие) своей сборной на турнире? Охладив голову и притушив эмоции, признаться себе, что аргентинская команда уже лет пять, после финала чемпионата мира-2014 здесь же, в Бразилии, только деградирует, что доказывают и результаты. Два проигранных чилийцам в сериях пенальти финала Кубков Америки 2015 и 2016 годов, вылет в 1/8 финала на прошлогоднем мундиале в России и, наконец, совершенно блёклое выступление на нынешнем Copa America с натужным выходом из группы и абсолютно закономерным поражением в полуфинале.

Проблемы современной сборной Аргентины — и в её меняющихся, как перчатки, наставниках, не имеющих серьёзного авторитета в глазах ведущих игроков команды, и в самом Месси. И в этом Лео тоже должен себе признаться. Потому что Месси в «Барселоне» и Месси в национальной сборной — это два совершенно разных футболиста. И человека тоже. Первый — чувствующий себя как рыба в воде в окружении партнёров, думающих и говорящих с ним на одном футбольном языке. Второй — загнанный в угол необходимостью постоянно тащить на себе разрозненный и несыгранный коллектив, видящий в нём всесильного мессию. Но эта ноша явно Лео не плечу — и этот факт всё больше ломает его психологически.

Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спасибо сборной Перу за настоящий финал

Могла ли Аргентина выиграть этот Кубок Америки? Да, наверное, могла — при определённом стечении обстоятельств. Например, избежав встречи с Бразилией и надеясь, что кто-то другой выбьет пентакампеонов из турнира до финала. Но была ли Аргентина лучшей на этом турнире по игре? Нет и ещё раз нет! Лучшими были как минимум две сборные — Бразилия и Колумбия, что, кстати, было подтверждено документально — поражениями команды Месси от этих соперников с одинаковым счётом 0:2. А не хуже аргентинцев — опять же по организации игры и наличии тренерского почерка — здесь выглядели и Уругвай, и Чили, и Перу с Парагваем.

Кстати, финал Бразилия — Перу вовсе не превратился в улицу с односторонним движением или в избиение младенцев, как многие могли поспешить предсказать заранее. Перуанцы, на групповом этапе битые бразильцами с разгромным счётом 5:0, теперь предстали совсем в ином свете — собранными, неуступчивыми, по-спортивному злыми. И не расклеились даже после того, как нападающий Эвертон после передачи Габриэла Жезуса открыл счёт на исходе четверти часа игры. В самой концовке первого тайма команда Рикардо Гареки отыгралась с пенальти, законность назначения которого была подтверждена при помощи системы видеоассистентов рефери (VAR). Ответный мяч записал на свой счёт капитан сборной Перу Паоло Герреро.

Diego Maranha/Am Press & Ima/Global Look Press

Тем не менее до перерыва бразильцы успели снова выйти вперёд. На сей раз отличился сам Габриэл Жезус, которому ассистировали Роберто Фирмино и Артур. Но никто из перуанцев не устраивал истерик, никто не бросался обвинять во всех бедах судей — напротив, команда вышла на второй тайм как на последний бой. И на 70-й минуте получила численное преимущество: за второе предупреждение с поля был удалён Жезус.

У перуанской сборной был шанс забить второй мяч и перевести финал в дополнительное время. И за это, за навязанную бразильцам борьбу, скромной команде Рикардо Гареки (этого специалиста, кстати, прочат в наставники сборной Аргентины), оставшейся в решающих матчах без травмированного форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, следует сказать большое спасибо. И не суть важно, что в итоге хозяева турнира в меньшинстве забили третий мяч (пенальти на 90-й минуте реализовал Ришарлисон). Главное, что болельщики увидели зрелищный финал с интригующим сюжетом и настоящей мужской борьбой, а не с жалобными стонами и плаксивыми выпадами в адрес судей, чиновников и прочих потусторонних сил.

Месси имеет авторитетный голос, но это не означает, что я разделяю его мнение. Я очень уважаю Лионеля не только как футболиста, но и как личность. Но я не хочу, чтобы всё было так сфокусировано на слове «коррупция», потому что тогда может показаться, что мы, южноамериканцы, все сплошь коррумпированные. Поэтому я хотел бы защитить южноамериканский футбол. Когда вы говорите о коррупции, по крайней мере, должны иметь веские доказательства, — цитирует ESPN Рикардо Гареку.

«Капитан нашей лодки — Тите, а вовсе не я»

А бразильская сборная в итоге доказала, что на данный момент является безоговорочно сильнейшей на своём континенте. 58-летнему главному тренеру пентакампеонов Тите удалось привить своим подопечным новый стиль игры, который значительно отличается от прежней философии: «Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Новая трактовка звучит примерно так: «Вы нам почти ничего не забьёте, а мы вам — столько, что даже VAR не помешает». Расшифровка этой фразы такова: пропустили на этом Кубке Америки бразильцы лишь один мяч (в финале с пенальти), а забили в общей сложности 13 голов, при этом ещё несколько взятий ворот были отменены после обращения к видеопросмотрам.

Стадион «Маракана», на котором прошёл финальный матч, — это наш дом. Я хочу поблагодарить фанатов: это нечто особенное, когда мы что-то делаем вместе с ними. В этот день мы просто хотели, чтобы они могли наслаждаться игрой и праздновать завоевание титула, — сказал капитан бразильской сборной Дани Алвес в интервью ESPN.

Кстати, Алвес стал самым титулованным футболистом на планете, завоевав сороковой трофей в своей карьере. Также правый защитник бразильской сборной был признан лучшим игроком Кубка Америки.

Поздравляю наш тренерский штаб. Они много работают, достойны и очень заслуживают всех этих почестей. На самом деле капитан нашей лодки — главный тренер Тите, а вовсе не я, — добавил Дани Алвес.

Итак, Бразилия завоевала свой девятый Кубок Америки, из которых пять были выиграны на домашних турнирах. То есть «селесао» продолжили традицию никому не уступать титул, если «Копа» проводится на их территории. Больше побед на континентальных первенствах только у Уругвая (15) и Аргентины (14). Хотя уругвайцы в последний раз брали титул в 2011 году, а «альбиселесте» — и вовсе в прошлом веке (в 1993-м).

Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Вы должны уметь принимать поражения. И быть осторожными с тем, что говорите. Месси слишком акцентировал внимание на своём величии. Со своей стороны могу сказать, что Бразилия играла чисто и честно против Аргентины, — цитирует ESPN Тите.

Следующий Кубок Америки пройдёт совсем скоро — летом 2020 года, и примут его сразу две страны: Аргентина и Колумбия. Казалось бы, вот он, великолепный шанс для Месси наконец-то завоевать титул для себя и для своей страны. Но, во-первых, если отлучение Лео от игр за сборную сроком на два года действительно состоится, то это фактически поставит крест на его мечтах. Ведь тогда придётся ждать чемпионата мира-2022 в Катаре, а к тому времени Месси уже может завершить карьеру в национальной команде. А во-вторых, если капитан и его сборная и через год предстанут на южноамериканском футбольном карнавале такими же невыразительными и беспомощными персонажами, как это было сейчас в Бразилии, то им вряд ли удастся избежать провала на глазах своей публики.