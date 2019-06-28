Российская певица и актриса Ольга Бузова прибыла в расположение испанского футбольного клуба «Барселона».
Мой сегодняшний день давно начался. Смотрите мои сторис. Как вы уже поняли, два дня я буду жить жизнью футболистов клуба «Барселона». Я нахожусь на тренировочной базе клуба «Барселона» вместе с командой из 22 стран, — написала она в своём Instagram-аккаунте.
Ранее спонсор действующих чемпионов Испании сделал в своём Instagram-аккаунте публикацию, в которой предложил россиянке пожить 48 часов в составе испанского клуба. Бузова в комментариях к посту написала: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение».
Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что подал заявку на участие в романтическом реалити-шоу с Ольгой Бузовой, ранее писал News.ru.