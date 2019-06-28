https://static.news.ru/photo/1d952c2e-9a63-11e9-8612-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица и актриса Ольга Бузова прибыла в расположение испанского футбольного клуба «Барселона».

Мой сегодняшний день давно начался. Смотрите мои сторис. Как вы уже поняли, два дня я буду жить жизнью футболистов клуба «Барселона». Я нахожусь на тренировочной базе клуба «Барселона» вместе с командой из 22 стран, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

Ранее спонсор действующих чемпионов Испании сделал в своём Instagram-аккаунте публикацию , в которой предложил россиянке пожить 48 часов в составе испанского клуба. Бузова в комментариях к посту написала: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение».

Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что подал заявку на участие в романтическом реалити-шоу с Ольгой Бузовой, ранее писал News.ru.