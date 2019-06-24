https://static.news.ru/photo/c818ebcc-9707-11e9-91b7-fa163e074e61_1024.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала экс-полузащитнику футбольного клуба «Спартак» Денису Глушакову деловое предложение. В настоящее время спортсмен пребывает в статусе свободного агента.

Мне нужен хороший оператор, — написала Бузова в комментарии к фотографии спортсмена, на которой изображена табличка с надписью «Ищу работу».

На объявление Глушакова откликнулась также защитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко.

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с игроком по обоюдному согласию. В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что у спортсмена возникли сложности с агентами, и они «пытались его уничтожить». Он отметил, что у Глушакова также «гигантские проблемы» в бизнесе и семье, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал News.ru, бывший полузащитник московского «Спартака» описал себя и команду, в которой играл с 2013 года. Главными ассоциациями с названием клуба он назвал слова «скандалы, интриги, расследования». Также футболист охарактеризовал себя добрым, настоящим, улыбчивым, а время, проведённое в клубе, — счастьем.