Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) 6 июля может стать пятикратным победителем Суперкубка России, одолев московский «Локомотив», свидетельствуют котировки букмекеров.
Так, Bwin отдаёт победу «Зениту» с коэффициентом 2,45, «Локомотиву» — 2,85, ничья — 3,10. ВingoBoom оценивают шансы на победу питерцев в предстоящем матче с коэффициентом 2,42, успех москвичей оценивается с коэффициентом 3, ничья — 3,1.
PariMatch также отдаёт победу подопечным Сергея Семака — 2,48. У «Локомотива» коэффициент на победу 3,10. Ничья — 3,20.
Матч за Суперкубок пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина». Начало встречи в 19:00.
Ранее экс-защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего Суперкубка России.