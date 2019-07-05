https://static.news.ru/photo/0ba355a8-9f2d-11e9-8328-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) 6 июля может стать пятикратным победителем Суперкубка России, одолев московский «Локомотив», свидетельствуют котировки букмекеров.

Так, Bwin отдаёт победу «Зениту» с коэффициентом 2,45, «Локомотиву» — 2,85, ничья — 3,10. ВingoBoom оценивают шансы на победу питерцев в предстоящем матче с коэффициентом 2,42, успех москвичей оценивается с коэффициентом 3, ничья — 3,1.

PariMatch также отдаёт победу подопечным Сергея Семака — 2,48. У «Локомотива» коэффициент на победу 3,10. Ничья — 3,20.

Матч за Суперкубок пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина». Начало встречи в 19:00.

Ранее экс-защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего Суперкубка России.