https://static.news.ru/photo/6c6d3ca2-9e36-11e9-8dfe-fa163e074e61_1024.jpg Джанлуиджи Буффон Фото: Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон прибыл в медицинский центр клуба для прохождения медицинского осмотра.

У входа в медцентр легенду клуба встречали болельщики, которым он раздал автографы.

Зарплата игрока составит €1,5 млн в год плюс бонусы.

Буффон в июле 2018 года покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 года. До окончания сезона итальянец защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Ранее итальянский вратарь заявил об амбициях возглавить национальную сборную страны, писал News.ru.