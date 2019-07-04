https://static.news.ru/photo/6cd0dd28-9e6f-11e9-9cf7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Gandolfo/Global Look Press

Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон официально вернулся в клуб.

Добро пожаловать домой, — говорится в сообщении команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один год.

Зарплата игрока составит €1,5 млн в год плюс бонусы.

Буффон в июле 2018 года покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 года. До окончания сезона итальянец защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Ранее итальянский вратарь заявил об амбициях возглавить национальную сборную страны, писал News.ru.