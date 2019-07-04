Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон официально вернулся в клуб.
Добро пожаловать домой, — говорится в сообщении команды.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один год.
UFFICIALE | Bentornato a casa ,— JuventusFC (@juventusfc)
@gianluigibuffon! https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG 4 июля 2019 г.
Зарплата игрока составит €1,5 млн в год плюс бонусы.
Буффон в июле 2018 года покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 года. До окончания сезона итальянец защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен».
Ранее итальянский вратарь заявил об амбициях возглавить национальную сборную страны, писал News.ru.