Бразильский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо Панталеао выразил сожаление, что не пообщался с чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В Краснодаре мы пошли на ужин с Намли и Вандерсоном, и нам сказали, что в ресторане был известный боец. Похоже, это был Хабиб! Не уверен, был ли он в Краснодаре, но похож на сто процентов — борода узнаваемая. Жаль, не пообщались, — цитирует Панталеао Sport24.
30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.