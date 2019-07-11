https://static.news.ru/photo/5309cc08-a3cc-11e9-a3ef-fa163e074e61_1024.jpg Кайо Панталеао Фото: fckrasnodar.ru

Бразильский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо Панталеао выразил сожаление, что не пообщался с чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В Краснодаре мы пошли на ужин с Намли и Вандерсоном, и нам сказали, что в ресторане был известный боец. Похоже, это был Хабиб! Не уверен, был ли он в Краснодаре, но похож на сто процентов — борода узнаваемая. Жаль, не пообщались, — цитирует Панталеао Sport24 .

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.