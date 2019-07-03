https://static.news.ru/photo/6b128196-9d41-11e9-a79a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная Бразилии со счётом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче Кубка Америки. Поединок проходил в бразильском городе Белу-Оризонти.

В составе бразильской сборной мячи забили нападающие Габриэл Жезус (19-я минута) и Роберто Фирмино (71-я).

В воскресенье, 7 июля в Рио-де-Жанейро сборная Бразилии в финале Кубка Америки встретится с победителем второго полуфинала Чили — Перу. Днём ранее аргентинцы сыграют в матче за третье место с проигравшей командой в противостоянии чилийцев и перуанцев.

Ранее News.ru писал, что отец и агент бразильского форварда Неймара опроверг информацию о возможном возвращении футболиста из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в испанскую «Барселону».