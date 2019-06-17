https://static.news.ru/photo/7d9ed964-90e8-11e9-a25c-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футболисты московского «Локомотива» братья Алексей и Антон Миранчуки заявили, что за голкипером сборной России и «Зенита» Андреем Лунёвым, устроившим скандал в аэропорту Внуково, никогда не замечали агрессии.

Я об этой истории узнал из интернета. Честно, не знаю, что конкретно там произошло. Но вроде бы Андрей все объяснил, извинился. Инцидент исчерпан, — приводит слова Алексея « Советский спорт ».

В свою очередь Андрей заявил, что слышал, что Лунёв с кем-то поговорил на повышенных тонах.

Андрей — вообще очень спокойный, тихий парень. Всегда на позитиве, я ни разу не наблюдал за ним какой-либо агрессии, — заключил Алексей.

Братья добавили, что завершился целый сезон, начался отпуск, и попросили дать «людям спокойно отдохнуть», так как футболисты это заслужили.

Как писал News.ru, голкипер петербургского клуба устроил пьяный дебош в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошёл в среду, 12 июня, около 11:00. Анализ показал, что в крови футболиста России содержится алкоголь — 0,77 промилле. Лунёв устроил скандал у стойки регистрации, после чего сотрудники авиакомпании вызвали полицию. На футболиста был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Из-за этого он пропустил свой рейс.

После инцидента футболист заявил, что его задержали из-за неудачной шутки в адрес полицейского, который «слишком долго» оформлял документы на вылет. Позже Андрей Лунёв принёс извинения за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково, писал News.ru.