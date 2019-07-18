Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан заявил об уходе из команды после матча второго тура российской премьер-лиги со «Спартаком». У футболиста есть предложения от «Сочи» и казанского «Рубина», где, по мнению некоторых специалистов, он сможет оказать большую пользу. Болельщики негодуют — утверждают, что главный тренер «жёлто-синих» Валерий Карпин выжил игрока из команды. News.ru разбирается, что произошло и как обстоит ситуация на самом деле.
Александр Гацкан является одним из наиболее «пожилых» в команде: он пережил первый дивизион, смены наставников и кадровые изменения. Для болельщиков полузащитник является не просто капитаном, он — легенда, к которой прислушивается стадион. Но 17 июля 35-летний хавбек объявил об уходе из клуба, в котором провёл 11 лет.
Жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю вам всем спасибо и до свидания! — приводит слова Гацкана пресс-служба ФК «Ростов».
Гацкан был одним из лучших в прошедшем чемпионате России по разного рода деструктивным показателям. По подборам на чужой половине поля — первым в Российской премьер-лиге, по отборам — вторым, по единоборствам в обороне — седьмым. Его контракт продлили на год, но радость от этого события была недолгой — после второго тура он покинет свой футбольный дом. Болельщики без устали утверждают, что проблема в главном тренере южан.
Валерчик, что ты творишь, — написал пользователь Davovartanyan под официальным постом ФК «Ростов» в Instagram.
Валера «Ростов» похоронит, —считает roman_reznikov_rnd.
Минувшей зимой все обсуждали громкие трансферы «Ростова», среди которых был и Роман Ерёменко, и Ивелин Попов. Но мало кто заметил появление в составе клуба норвежского полузащитника Матиаса Норманна. А зря. Покупка 23-летнего хавбека стала ключевой для будущего Александра Гацкана в основном составе. Болельщики стали меньше замечать любимого капитана на поле.
И новый сезон стал показательным. Если Норманн отыграл все девяносто минут в первом туре РПЛ, то Гацкан все это время сидел на скамейке запасных. Именно это стало ключевым для него. Даже в свои 35 полузащитник уверен в своих силах, у него есть огромное желание играть и показывать мастерство.
Ну как так? Когда Гацкан на поле, есть уверенность в том, что всё будет хорошо! Он всегда бьётся до конца, заводит и команду, и трибуны! Как теперь без кэпа? — интересуется пользователь с никнеймом olegrostov61
Несмотря на всевозможные вопросы со стороны болельщиков, президент клуба Арташес Арутюнянц заверил, что это был личный выбор Гацкана, который руководство уважает и понимает.
Александр принял это решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Клуб его поддержал. Гацкан за 11 лет многое сделал для Ростова и заслужил право сделать выбор самостоятельно. Мы благодарим Александра за все те годы, которые он провёл вместе с нами, — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
Эксперты поделились с News.ru мнением, почему капитан выбрал такую радикальную позицию, покинув «Ростов» после 11-летнего пребывания в команде.
Как показывает практика, незаменимых нет, но есть неповторимые. И это тот самый случай. Опытный футболист не останется без команды. Мы уверены, что сможем увидеть 35-летнего ветерана в одном из клубов Премьер-лиги.