https://static.news.ru/photo/28a7f226-a54f-11e9-b5c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Болельщики московского футбольного клуба «Торпедо» отказались от активной поддержки команды в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Балтики» из-за переноса арены.

В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре! Надеемся, команда нас поймёт! Мы все придём в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом, — говорится в заявлении в группе «ВКонтакте».

Матч пройдёт на стадионе Академии «Спартак», а не на привычном для «чёрно-белых» стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Как ранее писал News.ru, фанатов «Динамо» задержали в Туле во время матча РПЛ.