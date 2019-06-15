https://static.news.ru/photo/2d8e1390-8f76-11e9-b2fb-fa163e074e61_1024.jpg Антон Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Как сообщает официальный сайт команды, он набрал 55,78% голосов. Второе место занял поляк Гжегож Крыховяк (10,55%), третье — вратарь Гильерме (9,64).

В завершившемся сезоне Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локо», забив 16 голов во всех турнирах.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.