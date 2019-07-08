https://static.news.ru/photo/164bba7a-a150-11e9-9643-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Болельщики футбольного клуба «Локомотив» объяснили, почему молчали первые 35 минут игры в матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», в котором московский клуб победил со счётом 3:2.

Первые 35 минут матча мы провели без организованной поддержки, чтобы показать, что активные болельщики — это не 5–10 анонимных человек, — написали болельщики в Telegram-канале.

Кроме того, болельщики хотят обсудить на встрече с клубом вопросы абонементской программы, ситуацию на финале Кубка в Самаре, недоразумение по данным о встрече 27 марта.

Защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Живоглядов после победы в Суперкубке России отметил, что футболисты «железнодорожников» не получат дополнительный выходной за выигрыш трофея, писал News.ru.