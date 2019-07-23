https://static.news.ru/photo/71aa266c-ad63-11e9-b46f-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Карпин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвастался перед журналистами, что его до сих пор ждут в московском футбольном клубе «Спартак».

По его словам, болельщики «Спартака» после субботнего матча с «Ростовом» массово подходили и просили вернуться на должность главного тренера, но он ничего не ответил фанатам, сообщает Sportbox.

По мнению Карпина, он не думает о возвращении в «Спартак», потому что главное — думать о настоящем, — сказал Карпин.

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2015 год. Под его руководством «красно-белые» несколько раз выигрывали серебряные медали чемпионата России. Фанаты «красно-белых» посвящали ему стихи и песни и на каждом матче скандировали «Валера, верим!».

20 июля после завершения второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком», который закончился со счётом 2:2, в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов Арены» произошли беспорядки с участием болельщиков московской команды. Представители ОМОНа без весомых причин стали применять к фанатам дубинки. По итогам инцидента были задержаны восемь человек и ещё один обратился за медицинской помощью.

«Ростов» опубликовал заявление, отметив, что матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций..

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами после матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал News.ru.