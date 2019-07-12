https://static.news.ru/photo/181384ec-a483-11e9-ae16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Feil/M.i.S., via www.imago/Global Look Press

Более 3400 человек подали заявки, чтобы стать волонтёрами на матчах чемпионата Европы 2020 года по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Как сообщается в пресс-релизе оргкомитета, отбор волонтёров пройдёт в несколько этапов. Сначала после подачи заявки соискатели должны пройти тест на владение английским языком, затем наступит этап интервью, в ходе которого кандидату необходимо рассказать о профессиональном и волонтёрском опыте, навыках и умениях, а также о мотивации стать волонтёром.

Чемпионат Европы по футболу впервые состоится в 12 городах различных стран. В российском городе пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал. Санкт-Петербург будет в связке с Копенгагеном. Так, сборная Россия проведёт две встречи в Петербурге, а Дания — в Копенгагене. Остальные участники будут передвигаться между этими точками, не покидая пределы двух стран.

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