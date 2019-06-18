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Английское издание ESPN опубликовало список спортсменов, которые, по их мнению, отрицательно показали себя в истории спорта.

Лидером стал нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес. На втором месте расположился бывший полузащитник английского «Бернли» Джои Бартон, тройку «сильнейших» замыкает известный боксёр Майк Тайсон. В список также вошли легенда аргентинского...