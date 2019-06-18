Суд Бразилии арестовал недвижимость нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара.
Форварда обвиняют в уклонении от выплаты налогов, арестовав 36 объектов недвижимости, сообщает Folha de Sao Paulo.
Налоговые службы требуют, чтобы футболист выплатил €15,6 млн. Адвокаты Неймара пытаются снизить сумму на 13 млн.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Испанская «Барселона» готова принять назад бразильского нападающего Неймара. Для этого 27-летнему футболисту придётся принести публичные извинения, писал News.ru.