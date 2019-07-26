https://static.news.ru/photo/218e9ca6-afa9-11e9-adc9-fa163e074e61_1024.jpgСальваторе Боккетти (слева)Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший защитник футбольного клуба «Спартак» Сальваторе Боккетти рассказал, что ему поступало предложение другого российского клуба после расторжения контракта с «красно-белыми».
Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры, — приводит слова Боккетти Sport24.ru.
32-летний защитник перешёл в московский клуб из казанского «Рубина» в 2013 году. В сезоне 2018/19 он сыграл 22 матча за «Спартак» во всех турнирах. Является чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка страны.
«Спартак» отправил полузащитника Александра Ломовицкого в тульский «Арсенал», писал News.ru.