Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал острую ситуацию, которая сложилась в результате его высказывания на странице в Instagram в адрес главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.

Я не так часто общаюсь и отвечаю болельщикам футбольных клубов в социальных сетях и сейчас не хочу всё это комментировать, — сказал Шалимов корреспонденту News.ru. 25 июля легенде футбольного клуба...