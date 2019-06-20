Бывший голкипер футбольного клуба «Динамо», ныне тренер вратарей молодёжной команды Роман Березовский покинул свой пост.
С нового сезона 44-летний специалист войдёт в тренерский штаб футбольного клуба «Сочи».
Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте — буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба премьер-лиги — «Сочи». С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за «Динамо», — цитирует Березовского пресс-служба столичного клуба.
Полузащитник московского «Динамо» Александр Зотов больше не будет выступать за «бело-голубых», ранее писал News.ru.