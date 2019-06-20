С нового сезона 44-летний специалист войдёт в тренерский штаб футбольного клуба «Сочи».

Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте — буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба премьер-лиги — «Сочи». С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за «Динамо», — цитирует Березовского пресс-служба столичного клуба .