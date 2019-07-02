Бывший главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан».
После долгого пути... Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с «Далянь Ифан», — написал Бенитес в своём Twitter.
After a long path... We start a new challenge! Im happy to begin this new project with Dalian Yifang.— Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb)
#ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh 2 июля 2019 г.
Детали контракта не разглашаются, но ранее сообщалось, что зарплата испанского специалиста составит € 13,4 млн в год.
Бенитес возглавил «Ньюкасл» в 2016 году. В прошедшем сезоне команда заняла 13 место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Китайский «Далянь Ифан» занимает 10 место в турнирной таблице после 15 туров китайской Суперлиги.
Стоимость «Манчестер Юнайтед» упала более чем на миллиард, ранее писал News.ru.