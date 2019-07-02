https://static.news.ru/photo/bfe3293c-9cbf-11e9-a872-fa163e074e61_1024.jpg Рафаэль Бенитес Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан».

После долгого пути... Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с «Далянь Ифан», — написал Бенитес в своём Twitter.

Детали контракта не разглашаются, но ранее сообщалось, что зарплата испанского специалиста составит € 13,4 млн в год.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в 2016 году. В прошедшем сезоне команда заняла 13 место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Китайский «Далянь Ифан» занимает 10 место в турнирной таблице после 15 туров китайской Суперлиги.

Стоимость «Манчестер Юнайтед» упала более чем на миллиард, ранее писал News.ru.