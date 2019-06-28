https://static.news.ru/photo/40cf09ec-99b1-11e9-b06c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пока нет предмета для разговора, потому что кроме двух-трех высказываний в прессе, ничего не имеем. А там, сами понимаете, есть юридические и экономические моменты, которые надо обсуждать не только на уровне федераций. Будет уйма вовлеченных лиц, представителей клубов. Огромный-огромный список, — заявил « Спорт-Экспрессу » заместитель директора департамента по коммуникациям БФФ Дмитрий Герчиков

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) позднее.

На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата России по футболу, писал News.ru.