Белорусская федерация футбола высказалась об идее расширения РПЛ
Андрей Лёвин
17:01, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/40cf09ec-99b1-11e9-b06c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Marius Becker/dpa/Global Look Press
Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пока нет предмета для разговора, потому что кроме двух-трех высказываний в прессе, ничего не имеем. А там, сами понимаете, есть юридические и экономические моменты, которые надо обсуждать не только на уровне федераций. Будет уйма вовлеченных лиц, представителей клубов. Огромный-огромный список, — заявил «Спорт-Экспрессу» заместитель директора департамента по коммуникациям БФФ Дмитрий Герчиков
Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) позднее.
На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.
Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата России по футболу, писал News.ru.