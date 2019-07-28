https://static.news.ru/photo/df879204-b11a-11e9-92b3-fa163e074e61_1024.jpg Гарет Бэйл Фото: Brooks Von Arx/Global Look Press

Хавбек мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл прилетел в Китай для заключения соглашения с «Цзянсу Сунин».

Как сообщает Transfer News, валлиец подпишет с клубом трёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена арендовать 29-летнего игрока на один год. Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года.

В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.

Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому «Реалу» купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.