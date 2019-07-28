Хавбек мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл прилетел в Китай для заключения соглашения с «Цзянсу Сунин».
Как сообщает Transfer News, валлиец подпишет с клубом трёхлетний контракт.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена арендовать 29-летнего игрока на один год. Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года.
В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.
Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому «Реалу» купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.