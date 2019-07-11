https://static.news.ru/photo/ffb2055a-a40e-11e9-85df-fa163e074e61_1024.jpg Антуан Гризманн Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» €120 млн за нападающего Антуана Гризманна. Именно такая сумма отступных прописана в контракте француза.

По данным L’Équipe, футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Футбольный клуб «Атлетико» возбудил дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна, писал News.ru. Форвард не явился в первый день предсезонного сбора. В ответ на это команда оштрафует игрока на €200 тысяч.