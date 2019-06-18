Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов покинуть футбольный клуб в летнее трансферное окно.
Бразильский форвард может вернуться в каталонскую «Барселону», из которой ушёл в 2017 году за €222 млн.
Как сообщает Globo Esporte, руководство «Барселоны» уже ведёт переговоры с отцом Неймара. Уточняется, что каталонцы готовы заплатить за нападающего €100 млн и дополнительно включить в сделку защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и форварда Усмана Дембеле.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Суд Бразилии арестовал недвижимость Неймара, писал News.ru.