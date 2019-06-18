https://static.news.ru/photo/1e9a0930-91a0-11e9-9dac-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: Anthony BIBARD/www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов покинуть футбольный клуб в летнее трансферное окно.

Бразильский форвард может вернуться в каталонскую «Барселону», из которой ушёл в 2017 году за €222 млн.

Как сообщает Globo Esporte, руководство «Барселоны» уже ведёт переговоры с отцом Неймара. Уточняется, что каталонцы готовы заплатить за нападающего €100 млн и дополнительно включить в сделку защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и форварда Усмана Дембеле.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Суд Бразилии арестовал недвижимость Неймара, писал News.ru.