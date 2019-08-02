https://static.news.ru/photo/804577c6-b53d-11e9-8426-fa163e074e61_660.jpg Малком Фото: Joan Valls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил продажу бразильского нападающего Малкома в «Зенит» (Санкт-Петербург) и назвал сумму трансфера, которая составила €40 млн.

По сообщению пресс-службы каталонцев, также предусмотрена выплата до €5 миллионов в качестве бонусов в зависимости от выступления Малкома в новой команде. Помимо этого, «Барселона» получит процент с последующей продажи игрока.

Бразилец перешёл в «Барселону» прошлым летом и сыграл за испанцев 24 матча, забив четыре гола.

Как сообщалось ранее, Малком поставил свою подпись под пятилетним контрактом с «сине-бело-голубыми», писал News.ru.