https://static.news.ru/photo/99aeb346-9169-11e9-b095-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: imago-images.de/Global Look Press

Испанская «Барселона» готова принять назад бразильского нападающего Неймара. Для этого 27-летнему футболисту придётся принести публичные извинения.

Руководство чемпионов Испании не забыло скандал, который устроил бразилец в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от «Барселоны», сообщает El Chiringuito .

Заявление «Барселоны» последовало после того, как появились слухи о возможном уходе Неймара из парижского клуба.

Ранее News.ru сообщал, что бразильский нападающий окончательно испортил отношения с клубом. Футболист не намерен выступать за команду из Парижа в следующем сезоне. Неймар считает, что нынешний клуб недостаточно ценит его. Кроме того, выступая во Франции, форвард стал получать больше травм.