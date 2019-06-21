https://static.news.ru/photo/b0a2216a-941a-11e9-8908-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба сделало парижанам предложение в € 100 млн плюс хавбек Филиппе Коутиньо. При этом, в обмен могут быть включены защитник Самуэль Юмтити или полузащитник Иван Ракитич.

Руководство чемпионов Испании не забыло скандал, который устроил бразилец в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от «Барселоны», сообщает El Chiringuito .

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

«Барселона» ведёт переговоры с отцом Неймара, писал News.ru.