Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар может вернуться в «Барселону».
Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба сделало парижанам предложение в € 100 млн плюс хавбек Филиппе Коутиньо. При этом, в обмен могут быть включены защитник Самуэль Юмтити или полузащитник Иван Ракитич.
Руководство чемпионов Испании не забыло скандал, который устроил бразилец в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от «Барселоны», сообщает
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
«Барселона» ведёт переговоры с отцом Неймара, писал News.ru.