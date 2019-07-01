Футбольный клуб «Барселона» готова расстаться с тремя игроками в случае возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара.
Уйти из команды могут 32-летний полузащитник Артуро Видаль, 22-летний хавбек Артур Рамос и 22-летний нападающий Малком Силва, сообщает AS.
Малкомом интересуются европейские клубы, включая дортмундскую «Боруссию», за Видаля борются «Интер» и клуб из Китая.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Нападающий миланского футбольного клуба «Интер» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов испанской «Барселоны», писал News.ru.