Фото: Carlos Sanchez Martinez/Icon Spo/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков под аплодисменты одноклубников станцевал лезгинку во время тренировки.

После завершения танцевального номера хавбек заявил, что Грозный очень преобразился за 5–7 лет. Чистота, порядок, «Грозный-Сити», — заявил он. В субботу, 29 июня, стало известно, что Глушаков продолжит карьеру в...