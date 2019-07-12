Испанский футбольный клуб «Барселона» согласовал с японским «Касима Антлерс» условия трансфера полузащитника Хироки Абэ.
Как сообщает официальный сайт японского клуба, каталонцы подпишут соглашение с 20-летним хавбеком после того, как он пройдёт медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Абэ провёл 25 матчей за клуб, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. За сборную Японии он отличился уже трижды.
УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу наций, писал News.ru.