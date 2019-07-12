https://static.news.ru/photo/d1cffee0-a48f-11e9-90b9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Takamoto Tokuhara/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Барселона» согласовал с японским «Касима Антлерс» условия трансфера полузащитника Хироки Абэ.

Как сообщает официальный сайт японского клуба, каталонцы подпишут соглашение с 20-летним хавбеком после того, как он пройдёт медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Абэ провёл 25 матчей за клуб, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. За сборную Японии он отличился уже трижды.

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