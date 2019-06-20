https://static.news.ru/photo/aba2749a-92fc-11e9-9a72-fa163e074e61_1024.jpg Сердар Азмун Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вспомнил, как однажды решил бросить футбол. Это случилось, когда он был ещё подростком.

Тогда 12-летний Азмун, вызванный в юношескую сборную Ирана, внезапно оказался вне команды, сообщает « Советский спорт ».

Не включили в список и сказали: «Финиш». Я спросил: «Как так? Ведь я забиваю очень много голов». Но меня не взяли в команду. Не знаю, что мне нужно ответить на этот вопрос, но они могли включить меня в список. Не знаю, почему они так сделали. Я уверен, что был очень хорош в то время, правда, — вспоминает форвард.

Он предположил, что, возможно, не понравился тренеру. Ещё одной причиной исключения из сборной он назвал непростые отношения между тренером и его отцом.

В тот момент Азмун решил повесить бутсы на гвоздь и заняться волейболом. К счастью для «Зенита» этого не случилось. В чемпионате России-2018/2019 иранский форвард в 26 проведённых матчах забил 13 мячей.

Ранее News.ru сообщал, что римский футбольный клуб «Лацио» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Итальянцы наблюдали за иранским футболистом со времён его игры за казанский «Рубин». «Бьянкочелести» также следят за итальянским нападающим «Атланты» Андреа Петанье, однако спортивный директор «Лацио» Игли Таре склоняется к приобретению Азмуна.