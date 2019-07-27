Компания EA Sports, занимающаяся разработкой компьютерных игр, официально опубликовала имена игроков, которые будут изображены на обложках популярного футбольного симулятора FIFA 20.
На стандартном издании будет изображён новичок мадридского «Реала» — бельгийский нападающий Эден Азар.
Лицом Champions Edition стал голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Релиз видеоигры состоится 27 сентября.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых», писал News.ru.