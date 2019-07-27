Фото: Brooks Von Arx/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может стать игроком московского футбольного клуба «Спартак».

Как сообщает Sport24, футболист уже дал своё согласие на переход в состав «красно-белых». В завершившемся сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил...