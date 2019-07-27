Фото: Brooks Von Arx/Global Look Press

Компания EA Sports, занимающаяся разработкой компьютерных игр, официально опубликовала имена игроков, которые будут изображены на обложках популярного футбольного симулятора FIFA 20.

На стандартном издании будет изображён новичок мадридского «Реала» — бельгийский нападающий Эден Азар.

Лицом Champions Edition стал голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Релиз видеоигры состоится 27 сентября.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых», писал News.ru.

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