https://static.news.ru/photo/b47cf7fa-a645-11e9-b300-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.

Как сообщает Marca, футболист выбрал номер 23 и обусловил это тем, что под этим номером играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, который является его кумиром.

Атакующий полузащитник подписал контракт сроком до 2024 года, сумма трансфера, по оценкам СМИ, составила от £88 млн до £130 млн. С 2012 года Азар провёл за «Челси» 352 официальных матча и забил 110 мячей.

Как писал News.ru ранее, главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хулен Лопетеги покинул свой пост.