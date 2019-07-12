Первый мяч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовавшего сегодня матчем между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо», забил атакующий хавбек «бело-голубых» Мигел Кардозу.
В матче, открывавшем программу первого тура чемпионата РПЛ, португальский полузащитник «Динамо» отличился на 16-й минуте.
В стартовом составе москвичей на поле вышли сразу три новичка, перешедших в команду нынешним летом: защитник Заурбек Плиев, игрок средней линии поляк Себастьян Шиманьски и нападающий Рамиль Шейдаев.
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