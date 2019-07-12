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Бывший полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своём переходе в казанский «Рубин».

«Рубин» сразу предложил контракт на пять лет. То есть что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределённость просто исключена, —...