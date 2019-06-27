Представители Футбольной федерации Австралии (ФФА) обсудили с делегацией Футбольной ассоциации Индонезии (ФАИ) подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года.
Мы подтверждаем, что провели переговоры с ФАИ о совместной заявке на ЧМ-2034. Мы также обсудили этот вопрос с индонезийской стороной на прошлой неделе на встрече Футбольной ассоциации АСЕАН, — приводит Reuters слова своего источника.
Ранее своё участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 по футболу исключил Таиланд.
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