https://static.news.ru/photo/cfa83ec4-98b5-11e9-8f5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Представители Футбольной федерации Австралии (ФФА) обсудили с делегацией Футбольной ассоциации Индонезии (ФАИ) подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года.

Мы подтверждаем, что провели переговоры с ФАИ о совместной заявке на ЧМ-2034. Мы также обсудили этот вопрос с индонезийской стороной на прошлой неделе на встрече Футбольной ассоциации АСЕАН, — приводит Reuters слова своего источника.

Ранее своё участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 по футболу исключил Таиланд.

Ранее News.ru писал, что зимние Олимпийские игры в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.