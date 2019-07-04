https://static.news.ru/photo/e87a79e0-9e4a-11e9-8811-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de./Global Look Press

Австралийский теннисист Бернард Томич оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся ему за участие в первом круге Уимблдона.

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тыс. фунтов, которая будет вычтена из призовых, — приводит текст решения организаторов турнира The Guardian.

Ранее Томич проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 2:6, 1:6, 4:6. Таким образом, австралиец лишился 45 тыс. фунтов.

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