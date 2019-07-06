https://static.news.ru/photo/347973ae-a004-11e9-ac1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: antogriezmann/instagram

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» не собирается давать «Барселоне» отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна за €120 млн.

Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес. В противном случае к нему будут применены санкции — крупный денежный штраф.

Как сообщает Marca, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение и заработает €105 млн.

14 мая Гризманн объявил об уходе из стана мадридцев, вызвав негодование болельщиков клуба. В прошедшем сезоне форвард провёл за «матрасников» 48 матчей. В его активе 31 очко (21 гол и 10 результативных передач).

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Барселона» временно заморозил трансфер Гризманна.