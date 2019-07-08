Мадридский «Атлетико» решил устроить небольшие трудности «Барселоне» по оформлению трансфера нападающего Антуана Гризманна. «Матрасники» не стали идти на поводу у каталонцев, объявив войну форварду.

Ещё в середине мая было объявлено, что «Атлетико» останется без Гризманна. Сначала об этом заявил сам футболист в социальных сетях, а затем мадридцы подтвердили данную информацию. Казалось, что ситуация устраивает всех: футболист получает новый вызов в карьере, а «матрасники» — солидный чек на €120 млн.

Только с самого начала всё пошло не так, как хотелось: появилась информация, что игроки «Барсы» не принимают француза, так как год назад он отверг вариант с переходом в стан «сине-гранатовых». Оскорбились, что Антуан сразу не признал крутость каталонского гранда, оставшись верным цветам «Атлетико». Но в июне этот пожар разногласий удалось немного погасить. Даже получено было одобрение со стороны главного тренера Эрнесто Вальверде, что он действительно хочет видеть Гризманна в своей команде. Казалось, что трансферная сага уже подходит к своему логическому концу, но....

Вмешался «Атлетико», которому не понравились условия предлагаемые «Барселоной». Да, все те же положенные €120 млн, но не прямо сейчас, а позднее и несколькими траншами. Почему так? Каталонцы хотели избежать нарушения финансового fair-play, заполучив Гризманна на выгодных для себя условиях.

Но клуб, где правит и тренирует Диего Симеоне по прозвищу Индеец, решил выступить с позиции силы, а не быть белым и пушистым.

4 июля состоялась встреча Мигеля Анхеля Гиля и генерального директора «Барселоны» Оскара Грау по просьбе каталонского клуба, на этой встрече господин Грау попросил отсрочку по выплате €120 млн. «Атлетико» ответил отказом, поскольку считает, что «Барселона» и Гризманн относятся к клубу и его болельщикам неуважительно. «Атлетико» уведомил Гризманна и его представителей, что в соответствии с контрактными обязательствами он должен появиться в расположение нашей команды и начать готовиться к сезону вместе с остальными партнёрами по команде, — гласит заявление на сайте клуба.

Мадридцы осудили поведение футболиста и каталонцев, которые побудили игрока пойти с «Атлетико» на конфликт.

Такое поведение нарушает принципы переговоров с игроками и основные правила, регулирующие целостность всех спортивных соревнований, — резюмируется в высказывании «матрасников».

Гризманн обязан был явиться в расположение команды 7 июля для начала подготовки к сезону, в противном случае у него появятся большие проблемы в виде различных санкций со стороны клуба.

Я не знаю ситуации, но, если Гризманн подпишет контракт с «Барсой», у этого трансфера будут последствия, — цитирует президента «Атлетико» Эдуардо Сересо Sky Sports.

Эти действия побудили «Барселону» зайти с чёрного хода: футболист заявил, что сам полностью выплатит всю сумму отступных, что позволит ему не приезжать в команду. Мадридцы подтвердили, что форвард в воскресенье, 7 июля, так и не появился на базе.

Теперь «сине-гранатовые» должны через своих спонсоров — читай фонды — перечислить Гризманну нужную сумму, а тот уже принесёт её на блюдечке боссам «Атлетико». Это будет на руку всем сторонам конфликта: в Мадриде получат всю сумму целиком прямо сейчас, Гризманн сможет радоваться переходу в «Барселону», а каталонцы благодаря такой серой схеме обойдут финансовый fair-play. Что-то похожее уже случалось в этом футбольном мире, когда Неймар резко сорвался в ПСЖ.

В Испании поговаривают, что сделка уже завершена, ибо после заявлений о самовыкупе контракта у Антуана было всего три дня, чтобы подтвердить в офисе Ла Лиги финансовые гарантии относительно сделки. Местные СМИ пишут, что 12 июля «Барса» официально представит своего именитого новичка, а спустя два дня он приступит к тренировкам с новыми партнёрами.

Понятно, что «Атлетико» не сохранил своего лидера, но сделал всё, чтобы сделка прошла по условиям мадридцев. Хорошо бы, чтобы в России тоже научились противостоять и выступать против более богатых и влиятельных команд. Иначе «Зенит» и прочие смогут бессовестно забирать в свои ряды всё то, что приглянется, и почти не платя за это.