https://static.news.ru/photo/f4ce8af2-a95c-11e9-ae01-fa163e074e61_1024.jpg Марио Эрмосо Фото: Pressinphoto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о трансфере защитника испанского «Эспаньола» Марио Эрмосо.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 24-летний Эрмосо заключил пятилетнее соглашение до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

По информации испанских СМИ, «Атлетико» заплатил за защитника менее €40 млн, которые изначально просил «Эспаньол».

В прошлом сезоне Эрмосо провёл 32 матча в Ла Лиге, забив при этом три мяча.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.