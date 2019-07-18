Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о трансфере защитника испанского «Эспаньола» Марио Эрмосо.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 24-летний Эрмосо заключил пятилетнее соглашение до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
По информации испанских СМИ, «Атлетико» заплатил за защитника менее €40 млн, которые изначально просил «Эспаньол».
В прошлом сезоне Эрмосо провёл 32 матча в Ла Лиге, забив при этом три мяча.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.