https://static.news.ru/photo/d5cc4a8a-a4b2-11e9-852c-fa163e074e61_1024.jpg Антуан Гризманн Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

Гризманн в лице его адвоката появился в штаб-квартире лиги, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с «Атлетико» и внести сумму в €120 млн. «Атлетико» считает, что сумма недостаточна для выполнения условий выкупа, поскольку очевидно, что соглашение игрока с «Барселоной» было достигнуто ещё до того, как отступные были снижены от €200 млн до €120 млн, — говорится в заявлении клуба.

В заявлении пресс-службы «сине-гранатовых» сообщается, что француз заключит с «Барселоной» контракт на пять лет. Сумма отступных по соглашению составила €800 млн.

В прошедшем сезоне Гризманн в составе мадридского «Атлетико» сыграл 37 матчей и забил 15 голов.

Футбольный клуб «Атлетико» возбудил дисциплинарное дело в отношении нападающего Антуана Гризманна, писал News.ru. Форвард не явился в первый день предсезонного сбора. В ответ на это команда оштрафует игрока на €200 тысяч.