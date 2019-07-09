Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Марселя».
Как сообщает Lephoceen.fr, 9 июля в Марселе прошла встреча президента клуба Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и Жорже Мендеша — агента, который занимается переездом Дзюбы в Европу.
В прошедшем сезоне Артём Дзюба стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых» и довёл количество забитых мячей в ворота соперников в составе сборной России до 20.
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Артёму Дзюбе со стороны английских клубов, ранее писал News.ru.