https://static.news.ru/photo/73770c72-ab14-11e9-bd83-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин сравнил себя с известным российским спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Я заранее в курсе, о каких матчах пойдет речь. И стараюсь их смотреть. Ну, или как минимум изучаю хайлайты. Вообще, люблю работать в прямом эфире! Дмитрий Губерниев тоже всегда поддерживает эту идеологию — не нравится работать в записи, — цитирует экс-футболиста Sport24.

Аршавин на протяжении пяти сезонов выступал за лондонский «Арсенал», в составе которого в 144 матчах во всех турнирах забил 31 мяч и сделал 38 голевых передач.

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