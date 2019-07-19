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Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач отреагировал на информацию о возможном переходе в команду полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Бэйл хорош, как и многие другие футболисты. Я не в курсе его планов. Я не тот, кто сможет сказать, где он продолжит карьеру. Рассматриваю ли переход Гарета к нам? Нет,...