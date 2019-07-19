Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал российских игроков, которые, по его мнению, на данный момент готовы играть за европейский клуб.
Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы. Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там, — заявил Аршавин в студии «Матч ТВ» на VK Fest.
Сам Аршавин на протяжении пяти сезонов выступал за лондонский «Арсенал», в составе которого в 144 матчах во всех турнирах забил 31 мяч и сделал 38 голевых передач.
Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому «Реалу» купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.