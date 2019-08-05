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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.

Что касается возможного попадания Чалова в стартовый состав сборной, на сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Дзюба. Артём — капитан и лидер команды, и от этого надо отталкиваться....