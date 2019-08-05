Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что национальная команда сыграет в полуфинале чемпионата Европы-2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, который также примет финал.
Надеюсь, что наша сборная хорошо проведёт отборочный турнир и как минимум сыграет на Евро-2020 на «Уэмбли» в полуфинале, — цитирует слова Аршавина оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Twitter.
Андрей Аршавин ждет сборную России— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb)
@TeamRussiaна #ЕВРО2020в Лондоне, где пройдут решающие матчи турнира! @TimZhur pic.twitter.com/ZTOpUN621o August 6, 2019
Сборная России после четырёх игр занимает второе место в турнирной таблице квалификации Евро-2020 с девятью очками. На первом месте — Бельгия (12).
Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, Лондоне.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в команде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, писал News.ru.