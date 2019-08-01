В своём дебютном матче на европейской арене туляки дома проиграли бакинскому «Нефтчи» с минимальным счётом. News.ru оценил шансы «оружейников» продолжить борьбу в Лиге Европы.

Статистика против россиян

Напомним, что «Арсенал» начал писать клубную летопись в европейских клубных турнирах с противостояния с азербайджанским «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Первый поединок, состоявшийся в прошлый четверг, 25 июля на тульском стадионе, завершился победой гостей со счётом 1:0. Победный мяч в компенсированное время первого тайма забил бразильский атакующий полузащитник «Нефтчи» Дарио Фредерику.

Если верить статистике, то подобный расклад сил после домашней осечки в еврокубковых противостояниях «на вылет» — фактически приговор для российских клубов. В восьми ранее имевших место подобных случаях из девяти мы так и не смогли отыграться и вылетали из турниров. И лишь московским армейцам весной 2018 года после поражения 0:1 в родных стенах удалось затем обыграть французский «Лион» на выезде со счётом 3:2 и благодаря большему числу забитых в гостях мячей пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

Впрочем, у «Арсенала», в отличие от ЦСКА, совсем нет опыта выступлений в еврокубках, а этот фактор становится ключевым в условиях плотного календаря. Кстати, туляки, не обладающие длинной скамейкой запасных, уже успели ощутить на себе все «прелести» графика с двумя матчами в неделю. Через три дня после поражения от «Нефтчи» команда Игоря Черевченко в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) снова уступила дома — «Ростову» (2:3). И теперь подходит к ответному еврокубковому поединку в Баку не в лучшем психологическом состоянии.

Хотя сам главный тренер «канониров» на традиционной предматчевой пресс-конференции в среду высказывался весьма оптимистично.

Мы прибыли на ответную игру в полной боевой готовности. Все игроки живы-здоровы. Если не пройдём „Нефтчи“, трагедии не будет. Неприятно, что проиграли два последних матча дома. Но команда это уже пережила. В первой игре бакинцы создали нам массу проблем высоким прессингом, и в обороне соперник действовал почти безошибочно. Но мы всё равно будем бороться за выход в следующий раунд, — заявил Черевченко.

Игорь Черевченко Михаил Джапаридзе/ТАСС

В отличие от «Арсенала», который провёл уже три матча в очередном чемпионате РПЛ, бакинский клуб пока имеет возможность сосредоточиться исключительно на преодолении отборочных барьеров в Лиге Европы, поскольку чемпионат Азербайджана стартует лишь 16 августа.

Да, мы имеем больше турнирной практики. Зато у „Нефтчи“ есть больше времени на подготовку к матчам еврокубка, их анализ. Играть в недельном цикле — это великолепно, — считает наставник туляков.

Поможет ли тулякам Ломовицкий?

Любопытно, что в текущем розыгрыше Лиги Европы бакинцы пока ещё не пропустили ни одного мяча. Начав свой турнирный путь с матчей против молдавской «Сперанцы», «Нефтчи» одержал две крупные и сухие победы — 3:0 и 6:0. А затем подопечные Роберто Бордина удержали свои ворота на замке и в Туле.

При этом азербайджанскому клубу впервые удалось забить россиянам в еврокубках и обыграть их. Ранее «Нефтчи» сумел добиться лишь одной ничьей при трёх поражениях — 0:0 и 0:2 с ЦСКА летом 2004 года в квалификации Лиги чемпионов и дважды по 0:1 от казанского «Рубина» осенью 2012-го в групповом турнире Лиги Европы. Теперь в этой статистике есть первый забитый мяч и первая победа бакинцев.

Ответный матч будет тяжелее первой игры, потому что „Арсенал“ будет действовать напористее в атаке, пытаясь отыграться. Но мы не будем отсиживаться в обороне, играя на удержание счёта, и попытаемся показать свой футбол. Не считаю, что „Нефтчи“ получил преимущество после первого матча. „Арсенал“ — сильная команда, играющая в таком же сильном российском чемпионате. И свой высокий уровень соперник продемонстрировал неделю назад на своём поле, — заявил главный тренер бакинского клуба в среду на предматчевой пресс-конференции.

Александр Ломовицкий AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За неделю, прошедшую после первой игры, «Арсенал» успел пополниться полузащитником московского «Спартака» Александром Ломовицким. «Красно-белые» отдали 21-летнего вингера тулякам в аренду до конца текущего сезона, и в недавнем матче с «Ростовом» Ломовицкий уже успел дебютировать в стартовом составе «канониров».

На ответном матче, который начнётся в 20:00 по московскому времени в четверг, 1 августа, ожидается аншлаг: все билеты на «Бакселл Арену», вмещающую 15 тысяч зрителей, проданы. Бакинский клуб выделил для болельщиков «Арсенала» 300 билетов, однако вся квота, похоже, не будет реализована. Сообщается, что поддержать «оружейников» в столицу Азербайджана прибудут порядка пятидесяти тульских фанатов.

Работать на матче «Нефтчи» — «Арсенал» будет бригада арбитров из Мальты: главный судья — Алан Марио Сант, ассистенты — Эдвард Спитери и Роберто Велла.

Напомним, что для выхода в следующий раунд «Арсеналу» необходимо побеждать, забив не менее двух мячей. Если же туляки выиграют с минимальным счётом (1:0), будет назначено дополнительное время, в котором также будет действовать правило более высокой ценности гола на выезде. Если счёт 1:0 в пользу «Арсенала» сохранится до конца овертайма, будет назначена серия послематчевых пенальти.