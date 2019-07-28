Тульский футбольный клуб «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:3. Голами в составе победителей отметились Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Эльдар Шомуродов. У «Арсенала» забил Евгений Луценко и Горан Чаушич.
Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» опустился на восьмое.
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее писал News.ru.