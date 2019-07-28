Агент игрока футбольного клуба «Тамбов» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк рассказал об ивуарийском защитнике.

Я предложил Седрика в «Ростов». Не во времена Бердыева, а когда был Кучук. Он умудрился за 20 минут — подчеркиваю, за 20 минут! — оценить способности Седрика и сказал, что...