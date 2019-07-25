News.ru рассказывает о дебюте «оружейников» на европейской арене и представляет соперника клуба из Тулы по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

На что способна «банда оружейников»

«Арсенал» добился права впервые сыграть в еврокубках, заняв шестое место в предыдущем чемпионате России. Не обошлось без «помощи» московского «Локомотива», обыгравшего в финале Кубка страны екатеринбургский «Урал». Согласно регламенту именно победитель этого турнира получает прямую путёвку в групповую стадию Лиги Европы на следующий сезон. Однако у «железнодорожников» к тому моменту уже была завоёванная лицензия на участие в Лиге чемпионов, поэтому право стартовать во втором по значимости клубном турнире Старого Света перешло к «Арсеналу». А ведь выиграй Кубок России «Урал», именно екатеринбуржцы оказались бы сейчас в Лиге Европы.

Впрочем, туляки свой дебют на континентальной арене действительно заслужили. Достаточно вспомнить, как команда Игоря Черевченко на весенней стадии минувшего чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) одного за другим убирала с дороги лидеров — ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». А ещё перед зимней паузой был обыгран и будущий чемпион страны петербургский «Зенит».

«Оружейников» по весне отличала сверхнадёжная игра в обороне: в шести кряду матчах чемпионата после зимней паузы они не пропустили ни одного мяча! При этом команда выглядела сбалансированной и об атаке тоже не забывала — иначе не было бы упомянутых выше побед над топ-клубами РПЛ и самого высокого в истории Тулы шестого места по итогам сезона.

Нынешний чемпионат страны «Арсенал» начал с домашней ничьи с московским «Динамо» (1:1), причём «канонирам» пришлось отыгрываться, пропустив первыми. Ответный мяч грузинского защитника Гиа Григалавы получился весьма эффектным. А во втором туре туляки продуктивно съездили в Самару, где в зрелищном, результативном поединке обыграли «Крылья Советов» (3:2). Победу гостям принесли точные удары Сергея Ткачёва, замбийского форварда Эванса Кангвы и новичка команды румынского форварда Александру Тудорие.

Судя по этим результатам (которые, кстати, позволили «Арсеналу» войти в группу лидеров чемпионата РПЛ), туляки вполне готовы к дебюту на европейской арене. Команда Игоря Черевченко, возможно, стала чуть больше пропускать, но если это не мешает добиваться побед, болельщики будут только рады. Тем более что все ключевые игроки обороны — голкипер Михаил Левашов, центральные защитники Григалава и Максим Беляев — по-прежнему в строю, хотя по ходу короткого летнего отпуска к обоим потенциальным кандидатам в сборную России был интерес со стороны российских топ-клубов: в частности, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака».

Тем не менее, «оружейникам» удалось не только сохранить ведущих игроков (во всяком случае, пока — трансферное окно будет открыто до начала сентября), но и укрепить свои ряды. Особенно это касается группы атаки, в которую, наряду с упомянутым румыном Тудорие, были приобретены ещё два замбийца — Ламек Банда и Кингс Кангва (брат Эванса), а также опытный Евгений Луценко. Есть подкрепление и в средней линии: спустя год в «Арсенал» вернулся сербский хавбек Горан Чаушич.

С такой бандой Игорю Черевченко можно всерьёз задумываться об успешном преодолении всех квалификационных барьеров и выходе в групповую стадию Лиги Европы.

Выход в Лигу Европы — большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит ещё многое сделать, чтобы выполнить главную цель — попасть в групповой турнир. Понимаем, что это будет тяжело сделать, но всё зависит от нас, — приводит слова главного тренера «Арсенала» на предматчевой пресс-конференции официальный сайт клуба.

«Нефтчи»: итальянский тренер, качественные легионеры и национальный колорит

Впрочем, у соперника российского клуба наверняка свои планы на эту еврокубковую кампанию. «Нефтчи» стартовал в ней ещё раньше — с первого квалификационного раунда Лиги Европы — и успел поиграть футбольными мускулами: молдавская «Сперанца» была дважды разгромлена без единого шанса — 3:0 на своём поле, 6:0 в Баку. В первом матче отличились Эмин Махмудов (с пенальти), Стивен Джозеф-Монроуз и Рахман Гаджиев, во втором — Вангелис Плателлас (дважды), Махмудов (с пенальти), Дарио, Джозеф-Монроуз и Исмаил Зульфугарлы.

Нетрудно заметить, что в команде, которую с лета 2018 года возглавляет итальянский специалист Роберто Бордин, наряду с азербайджанскими футболистами (самый известный из которых — 27-летний Эмин Махмудов, в своё время выступавший за несколько российских клубов, в том числе подмосковный «Сатурн», московский «Спартак» и «Крылья Советов») есть и ряд достаточно сильных легионеров. Это, в первую очередь, 30-летний греческий атакующий полузащитник Плателлас, одинаково хорошо умеющий забивать и раздавать голевые передачи, 27-летний бразильский форвард Дарио, способный исполнить роль форварда и вингера, 29-летний французский нападающий Джозеф-Монроуз, а также пара центральных защитников — 29-летний украинец Кирилл Петров и 31-летний серб Войислав Станкович, которых при необходимости готов подменить 26-летний сенегалец Папе Мамаду Мбодж.

Любопытно, что в первой встрече с молдавским клубом на выезде тренерский штаб Бордина использовал более атакующую тактическую схему (4-3-3), чем в домашнем поединке (4-2-3-1). Но это свидетельствует, во-первых, об уверенности команды, её наставника и игроков в собственных силах, а во-вторых, о тактической вариативности «Нефтчи». Так что Игорю Черевченко, который также держит в своём арсенале (извините за каламбур!) обе упомянутые тактические расстановки, придётся поломать голову, какой вариант выбрать на домашний матч с бакинцами.

А пока стоит напомнить, что клуб из столицы Азербайджана в советские времена был одним из завсегдатаев союзного чемпионата и вместе с тбилисским «Динамо», ереванским «Араратом», алма-атинским «Кайратом», ташкентским «Пахтакором» придавал отечественному первенству неповторимый колорит. Выезд в гости к «Нефтчи» всегда считался одним из самых сложных: в Баку не раз оступались тогдашние гранды — киевское «Динамо» и московский «Спартак», не говоря уже о других клубах. В 1966 году «Нефтчи» сумел завоевать бронзовые медали чемпионата СССР.

Россия vs «Нефтчи» в еврокубках: три победы и ноль пропущенных мячей

После распада Союза бакинский клуб стал первым чемпионом самостоятельного первенства Азербайджана, однако в дальнейшем серьёзную конкуренцию ему составили другие команды. Например, «Карабах» из Агдама не раз отбирал у «Нефтчи» титул и в последние годы даже успел пошуметь в групповом турнире Лиги чемпионов. А клуб «Габала» стал знаменит тем, что в сезоне-2013/14 его главным тренером был российский специалист Юрий Сёмин.

Юрий Сёмин (слева) Сергей Лантюхов/News.ru

Тем не менее, «Нефтчи» на сегодняшний день является восьмикратным чемпионом Азербайджана (в минувшем сезоне бакинцы финишировали на втором месте), а в середине «нулевых» клуб из Баку сумел дважды блеснуть на тогда ещё существовавшем Кубке Содружества. В 2005 году «нефтяники» добрались до финала, где уступили московскому «Локомотиву», а спустя год выиграли турнир, победив в решающем поединке литовский «Каунас» (4:2).

В еврокубках пути российских клубов и «Нефтчи» до сего дня пересекались дважды. Летом 2004 года во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов московские армейцы по сумме двух матчей (0:0 в гостях, 2:0 дома) сумели пройти азербайджанцев. А в сезоне-2012/13 «Нефтчи» впервые в истории азербайджанского футбола пробился в групповую стадию Лиги Европы, где выглядел более чем достойно. Бакинцы дважды сыграли вничью с сербским «Партизаном» (1:1 и 0:0), отобрали очки у итальянского «Интера» (1:3 и 2:2), и только казанский «Рубин» сумел дважды обыграть непростого соперника (с одинаковым счётом 1:0).

Таким образом, в четырёх очных встречах с российскими клубами в еврокубках у «Нефтчи» лишь одна ничья и три поражения при разнице мячей 0-4. Очевидно, что в поединках с тульским «Арсеналом» команда из столицы Азербайджана захочет не только избавиться от неприятного нуля в графе «забитые мячи», но и добиться чего-то более существенного.

Интересно, что у «Нефтчи» накануне первого матча в Туле возникли проблемы с логистикой: из-за неисправности самолёта команда более пяти часов не могла вылететь из Баку. Впрочем, этот факт вряд ли повлияет на настрой подопечных Роберто Бордина или скажется на их готовности дать бой «канонирам».

Нам предстоит сыграть с очень серьёзным соперником. «Арсенал» играет быстро и держит высокий темп. В техническом и физическом плане у нашего соперника есть преимущество. Тем не менее, постараемся показать свой футбол, забить в Туле и не пропустить. Ситуацию с задержкой рейса можно назвать небольшим стрессом, из-за этого случая мы даже изменили время тренировки после прилёта, но всё это вряд ли имеет отношение непосредственно к матчу, — сказал на предматчевой пресс-конференции итальянский наставник «Нефтчи».

Итак, в четверг, 25 июля в 20.00 на тульском Центральном стадионе начнётся первая серия двухраундового противостояния «Арсенала» и «Нефтчи». Работать на этом матче будет албанская бригада арбитров: главный судья — Энеа Йорги, ассистенты — Ридигер Чокай и Илир Тартарай. Ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдёт в Баку через неделю, 1 августа.