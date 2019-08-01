Фото: facebook.com/NeftciPFK

В Сети появилось новое видео жёсткой потасовки сотрудников ОМОНа с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Столкновение произошло после игры 2-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ростовом». Матч состоялся 20 июля на «Ростов Арене».

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу фанатов и бьют всех без разбора. При этом они наносят удары резиновыми дубинками. К конфликту между фанатами и омоновцами привела задержка....