Тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответном матче квалификации Лиги Европы.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый матч также закончился победой азербайджанцев со счётом 1:0.
Таким образом, российский клуб завершил выступление во втором по значимости еврокубковом турнире в своём первом сезоне в Европе.
Ранее News.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти футболистов, которые претендуют на победу в премии The Best. В него вошли Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Эден Азар, Лионель Месси, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк. Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Милане.