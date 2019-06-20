Сборная Аргентины в матче второго тура Кубка Америки по футболу сыграла вничью с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе парагвайцев голом отметился полузащитник Ричард Санчес (37-я минута), у аргентинцев счёт сравнял Месси, реализовав пенальти на 58-й минуте.
Таким образом, Аргентина набрала одно очко после двух матчей и рискует не выйти из группы. В активе Парагвая два очка. В следующем туре, 23 июня, Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай — с Колумбией.
Ранее сообщалось, что судья отменил три гола сборной Бразилии в матче с Венесуэлой, писал News.ru.