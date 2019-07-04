Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.
Об этом сообщила Федерация футбола Нидерландов.
Трудовое соглашение 35-летнего Роббена с немецкой «Баварией» истекло 30 июня. В прошедшем сезоне он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
Роббен — чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании и восьмикратный чемпион Германии. В составе национальной команды Голландии он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы, а также стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.
Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 25 лет, ранее писал News.ru.