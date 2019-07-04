https://static.news.ru/photo/65eeb786-9e75-11e9-bc89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kolbert-press/Christian Kolbert/Global Look Press

Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщила Федерация футбола Нидерландов.

Трудовое соглашение 35-летнего Роббена с немецкой «Баварией» истекло 30 июня. В прошедшем сезоне он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Роббен — чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании и восьмикратный чемпион Германии. В составе национальной команды Голландии он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы, а также стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.

Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 25 лет, ранее писал News.ru.